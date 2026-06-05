中国初の「目的地なしクルーズ」向けの出入境通行証が6月5日に上海で発行されました。「目的地なしクルーズ」は、上海を出発し、海外に泊まる港を設けず、指定された海域をのんびりと巡り、上海に戻ります。この通行証を使用すればビザが免除され、短距離のクルーズ旅行を楽しむことができます。中国国産クルーズ船「アドラ・マジック・シティ（愛達・魔都号）」は6日に上海港を出航し、2泊3日の公海クルーズを開始します。（提供/