阪神は５日、楽天戦で右手首に死球を受けて途中交代した森下翔太外野手について、病院で検査を受けた結果、右手首の打撲と診断されたことを発表した。６日以降の出場は様子を見ながら判断される見通し。森下は同戦の五回２死の打席で岸の抜けたチェンジアップが右手首付近に直撃。リーグトップの６死球目を受け、六回に代打を送られて途中交代した。森下は右手首付近をアイシングした状態で、試合途中でベンチから引き揚げ、