「巨人８−２ロッテ」（５日、東京ドーム）巨人が４連勝。先発・井上温大投手があと１球からプロ初完封を逃す２ランを被弾するも、プロ初完投勝利を記録。２週間前とは見違える姿に、杉内投手チーフコーチも合格点を与えた。１点リードの六回には１死二、三塁を背負うも、味方の好守にも助けられながら、三ゴロ、二飛と無失点。グラブをポンとたたき、「よっしゃー」とほえた。また九回に２ランを浴びて完封を逃したが、次打