タレント・指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ・＝ＬＯＶＥの瀧脇笙古が５日、Ｘを更新。同日のＤｅＮＡ戦を観戦した様子を報告した。この日はソフトバンクを相手に４本塁打で快勝。篠木も７回１失点で２勝目を挙げた。瀧脇は客席でＤｅＮＡユニホームを着用してピースサインする写真を投稿。「篠木選手ナイスピッチングです牧選手、度会選手、ヒュンメル選手、松尾選手の計４本のホームランデスターシャ」と喜