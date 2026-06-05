「阪神８−１楽天」（５日、甲子園球場）楽天が敗れ阪神戦の連勝が７でストップ。２連勝のあと２連敗で今季ワーストタイの借金１３に逆戻りとなった。先発の岸が５回３安打２失点で２敗目を喫した。走者を出しながら低めを丁寧に突く投球で四回まで無失点。だが五回、２死一、二塁から佐藤に右中間２点二塁打を許し先制点を献上した。「よく粘ったなと思いますけど、最後だけ粘れず。残念ですけど、結局はあの２点がすべて