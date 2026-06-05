巨人８−２ロッテ（交流戦＝５日）――巨人が４連勝。中山が五回の先制犠飛、六回の３点二塁打など５打点をマークし、井上は２失点でプロ初完投勝利を挙げた。ロッテは反撃が遅かった。◇日本ハム３−１ヤクルト（交流戦＝５日）――日本ハムが逆転勝ち。１点を追う七回にレイエスのソロで追いつき、延長十一回に水野のソロなどで勝ち越した。ヤクルトは好投した山野を打線が援護できず。◇ＤｅＮＡ８−３ソフトバンク（交流