ドラゴンゲート５日の後楽園大会で極悪軍団「我蛇髑髏」から箕浦康太（２７）が追放された。我蛇軍は昨年９月の結成以来、一枚岩の悪の絆でドラゲーマットをかき回してきたが、ついに５月の後楽園大会で箕浦＆ジェイソン・リーがＩＳＨＩＮ＆加藤良輝と仲間割れ。この日遺恨に決着をつけるため、箕浦、菊田円、ジェイソン組とＫＡＩ、ＩＳＨＩＮ、加藤組に分かれて６人タッグマッチで激突した。箕浦が序盤からＩＳＨＩＮと場