ソフトバンク・山本祐大捕手（２７）が左手有鈎骨の疲労骨折のため、出場選手登録を抹消されることになった。５日のＤｅＮＡ戦（横浜）後に小久保監督が方針を明かした。山本祐は３日の中日戦（バンテリン）で、患部の痛みを訴えて途中交代。試合中に名古屋市内の病院を受診して精密検査を受けていた。４日の同戦に続き、この日の古巣ＤｅＮＡ戦も欠場。検査結果を受けて、今後の処遇を判断することになっていた。小久保監督