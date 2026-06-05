ボートレース蒲郡の「やしの実ＦＭ『蒲郡ＵＰ！』杯争奪戦」は５日、２日間の予選が終了。準優勝戦に駒を進めるベスト１８が決定した。塩田北斗（３８＝福岡）の予選ラストは６Ｒ５号艇。ピット離れで飛び出し、３コースを奪取して１Ｍまくり差しを狙うも「展開が悪すぎた」と不発。予選３走１、４、４着。得点率１１位でのセミファイナル進出となった。相棒２４号機は「良くはない。低調機の中だから走れているけど、直線が甘