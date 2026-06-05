５日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、気象コーナーで台風のたまごが発生して九州や本州まで接近するおそれがあり、台風６号と同じエリアで再び荒天となる可能性があることを伝えた。気象予報士の細川栞さんが「週末は西日本で再び警報級の大雨となりそうで危険な降り方になる恐れもあります」と説明すると、キャスターの大越健介氏は「台風６号が来たのはついこの前のことですから、ま