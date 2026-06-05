◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ８―３ソフトバンク（５日・横浜）ＤｅＮＡ先発の篠木健太郎投手は７回５安打１失点で２勝目、本拠地での初勝利を挙げた。最速１５０キロの直球にカーブ、スライダー、カットボールを織り交ぜ、最少失点で今季最長の７回のマウンドを守った。この日の投球内容について「ストレートの感触は良かった。その中ででしっかりゾーンの中で勝負しきれたっていうのは、良かった要因の大き