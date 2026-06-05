◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神８―１楽天（５日・甲子園）楽天・岸孝之投手（４１）が今季初勝利を目指して阪神戦に先発し、５回３安打２失点で２敗目を喫した。今季２登板目となるベテランは初回を無失点に抑える好スタートを切った。２回以降は走者を出しながらも粘り強い投球。２回は無死二塁のピンチを無失点で切り抜け、４回は３四球を与えて２死満塁とされたが、熊谷を空振り三振に仕留めた。しかし、５回だ