◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ８―３ソフトバンク（５日・横浜）ＤｅＮＡの松尾汐恩捕手が今季１号ソロを放ち勝利に貢献した。７ー１の５回２死。大関の高めのスライダーを左翼席にはじき返し、リードを７点に広げた。昨年８月２８日の阪神戦（横浜）以来となるアーチに「久しぶりにホームランを打ったので、気持ちよくダイヤモンド１周回れました」と前の打席で４号２ランを放ったヒュンメルと一緒にジャンプ