俳優・岡田将生が主演を務め、染谷将太が共演するTBS金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』（毎週金曜後10：00）の第8話が、5日に放送された。以下、ネタバレを含みます。【写真】容疑者から一転…衝撃的な展開を迎えた重要キャラ本作は、2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたものの、わずか2日の差で両親殺害事件の時効が成立してしまった兄弟“田鎖ブラザーズ”の物語。岡田将生が刑事の兄・田鎖真、染谷将太が検視官