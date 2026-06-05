◇交流戦オリックス2―2広島（2026年6月5日マツダ）自身の記録を更新中だった連続試合セーブ記録が「14」でストップしたオリックスのマチャドだが「4点リードの場面だったとしても、チームのためになるなるならどこでも投げます」と口元を引き締めた。出番は2―2同点の延長10回裏。この時点で記録が止まることは確定していたが、2死から小園に安打を打たれるも後続を断ち無失点に。さらに11回も24年に2試合あっただけの