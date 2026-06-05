タレント伊集院光（58）が5日、「春風亭一之輔あなたとハッピー！」（金曜前8・00）にゲスト出演し、日本テレビ系「笑点」（日曜後5・30）の「重大発表」についてパーソナリティーの落語家・春風亭一之輔に尋ねる場面があった。「笑点」公式Xが4日、「【お知らせ】笑点がついに・・・重大発表」と、出演者一同の笑顔の写真を添えて投稿。重大発表の内容を予想する声や、大喜利を展開するユーザーもいた。内容が気になる