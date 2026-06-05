◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人８―２ロッテ（５日・東京ドーム）巨人・井上温大投手が７安打２失点のプロ初完投で５勝目を飾った。初回は１死から味方の失策で走者を背負ったが、２死一塁からけん制で一走・佐藤を刺し、仲間のミスをカバーした。２回以降もテンポ良く腕を振り、５回まで無安打投球。相手先発・広池と熱い投手戦を繰り広げた。１―０の６回は先頭・寺地、山本に連打を許すなど１死二、三塁のピンチを