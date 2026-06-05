◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ヤクルト１―３日本ハム＝延長１１回＝（５日・神宮）日本ハムはセ・リーグ首位のヤクルトとの延長戦を制し、勝率を５割に戻した。１―１の延長１１回に水野がヤクルト・キハダから右翼へ決勝の２号ソロ。さらに万波が適時打を放って突き放すと、その裏を山本が無失点で締めた。この日はパ・リーグ“１人勝ち”。３位・オリックスとのゲーム差を２・５に縮めた。新庄監督は試合後、興奮冷め