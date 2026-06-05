櫻坂４６の守屋麗奈が、近影をアップ。美しさ全開のショットが注目を浴びている。５日までに自身のインスタグラムを更新し、「１５ｔｈｓｉｎｇｌｅ『Ｌｏｎｅｓｏｍｅｒａｂｂｉｔ』ＭＶが公開されていますかっこいいのでぜひ」とつづり、上半身はピタッとしており、スカート部分はゆとりのあるブルーの衣装姿で、お団子ヘアで髪をまとめた姿をアップした。この投稿にファンからは「ほんとに綺麗すぎる。女神」「れな