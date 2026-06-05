◇交流戦阪神8―1楽天（2026年6月5日甲子園）5日の楽天戦で右手首に死球を受け途中交代していた阪神・森下翔太外野手が病院を受診し、「右手首の打撲」と診断された。なお6日の楽天戦からは、様子を見ながらの出場になる見込み。▼広報発表は以下の通り「森下選手ですが、試合中に病院で検査を受診し、右手首の打撲と診断されました」森下は同戦で、5回に迎えた3打席目に岸の122キロチェンジアップを右手首に受け、6