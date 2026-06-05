◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神８―１楽天（５日・甲子園）阪神は５日、森下翔太外野手が病院で右手首の打撲と診断されたと発表した。６日以降は状態を見ながら、判断される。森下は５回に同箇所に死球を受け、６回の打席で代打を送られた。試合中にクラブハウスに引き揚げる際には「あしたになってみてですね」と話していた。