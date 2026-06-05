トッテナム・ホットスパーは5日、スコットランド代表DFアンドリュー・ロバートソンを獲得したことを発表した。今シーズン限りでリヴァプールとの契約が満了となり、7月1日付で正式加入する。現在32歳のロバートソンは、母国のクイーンズ・パークでプロキャリアをスタート。その後ダンディー・ユナイテッド、ハル・シティを経て2017年夏にリヴァプールへ完全移籍で加入した。ユルゲン・クロップ元監督の下、持ち前のスタミナと高