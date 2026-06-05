歌手のMISIA（47）、お笑いコンビ「EXIT」のりんたろー。（40）兼近大樹（35）らが5日、トヨタアリーナ東京で行われた、「スペシャルオリンピックス日本夏季ナショナルゲーム・東京」の開会式に参加した。知的障害のあるにスポーツをはじめとした、さまざまな活動の機会を提供し、社会参加を応援する国際的なスポーツ組織「スペシャルオリンピックス」による国内最大の競技会で、全国から約1400人の知的障害のあるアスリートが参加