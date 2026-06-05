◇交流戦阪神8─1楽天（2026年6月5日甲子園）阪神のドラフト1位・立石正広内野手が、6回2死三塁で右前適時打を放った。これが、3試合12打席ぶりの安打で、甲子園ではプロ初打点となった。「簡単に追い込まれたので。どうにかして事を起こそうと。捉えられて良かった」楽天・渡辺翔が投じた直球をうまく右前へ運んだ。「ずっと結果が出なくて。チャンスでの凡打が多かった。結果として、少しは貢献できたかなと思います