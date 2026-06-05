和牛バーガー専門店「SHOGUN BURGER」から、話題の蟹ラーメン専門店「かにを」との初コラボメニューが登場します。2026年6月8日より約1か月間限定で販売される「将軍かにをバーガー」は、和牛と蟹の贅沢な組み合わせが魅力。見た目のインパクトはもちろん、旨味や辛味のバランスにもこだわった注目の一品です。グルメ好きさんはもちろん、期間限定メニューに目がない方も必見です♡