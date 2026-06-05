俳優の高橋光臣（44）が5日、自身のインスタグラムを更新し、親交のあるタレントのDAIGO（48）、女優・北川景子（39）夫妻との休日ショットを公開した。「≪Me and ディズニーシー≫先日、DAIGOさん家族とディズニーシーに行ってきました」と書き出し、北川とDAIGOそれぞれとの2ショットを投稿。高橋はミッキーマウスのサングラスにミニーのカチューシャ、DAIGOもミッキー＆ミニーのサングラスにミッキーのカチューシャを着用