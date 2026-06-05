◇交流戦阪神8─1楽天（2026年6月5日甲子園）今季初の甲子園での先発で7回1失点で無傷の7勝目をマークした阪神・高橋遥人が、最大の難関だったお立ち台も無難にこなした。「えええ、まあ微妙だったんですけど、試合作れて、最後粘れて良かったと思います」と始めると、「微妙？」の問いかけにも「と、思いました。投げてるボールが」と遥人節で甲子園を沸かせた。「これまでは（ビジター球場のインタビューで）ずっと1