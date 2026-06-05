アメリカの5月の雇用統計が5日に発表され、就業者数は前の月から17万2000人の増加で、市場予想を大きく上回りました。アメリカ労働省が5日に発表した5月の雇用統計で、景気の動向を反映する農業部門以外の就業者数は前の月と比べて17万2000人増えました。およそ8万人の増加を見込んでいた市場予想を大きく上回りました。また、失業率は4.3％で、前の月から横ばいでした。NBCは、中東情勢を受け「エネルギー危機やインフレ危機が深