俳優の上川隆也さん（61）が、2年ぶりに再演される主演舞台『罠』のプレスコール&囲み取材に登場。記者たちを笑わせる一幕がありました。主演舞台の再演に、上川さんは「とんでもないスピードで再演が決まった作品。そうしたオファーをいただけたことを、心からありがたいと思いました」と明かしました。舞台『罠』は、新婚女性の行方不明事件をきっかけに、6人の男女によるだまし合いや駆け引きが繰り広げられるサスペンス劇