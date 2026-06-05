◇交流戦日本ハム3―1ヤクルト（2026年6月5日神宮）日本ハムの抑え、柳川大晟がスーパーリリーフで今季2勝目を手にした。1―1の延長10回1死満塁でマウンドへ。「次の回にいく予定で急きょだった」といいながら内山を150キロ超の直球で遊ゴロ、古賀をフォークで空振り三振に斬ってピンチを切り抜けた。「開き直っていた。でも緊張とかはなく、自分の球を投げられた。いい経験をさせてもらっている」同じく延長戦だっ