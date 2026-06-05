歌舞伎俳優の市川中車さん（60）が5日、スーパー歌舞伎『もののけ姫』製作発表記者会見に登場し、スタジオジブリ作品の魅力と歌舞伎との共通点を語りました。“宙乗り”や“早替り”といった演出に加え、セリフを現代語で上演するスーパー歌舞伎。初演から40周年を迎える今回、宮粼駿監督が原作・脚本・監督を手がけたスタジオジブリの名作『もののけ姫』を原作とした物語が、7月から新橋演舞場で上演されます。■“歌舞伎”