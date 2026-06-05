ＳＫＥ４８の鎌田菜月が、２６日に発売する自身初となる児童書「水族館の達人に聞いてみた〜ぜったいに行きたくなる３７の発見〜」（くもん出版）のカバーが５日、公開された。発売を記念したイベント開催も決定した。水族館好きの鎌田が、「海遊館」や「すみだ水族館」などの立ち上げや運営に携わり、「京都水族館」では館長を務めた水族館の達人と称される下村実氏との共著で水族館がもっと好きになる発見をまとめた児童書