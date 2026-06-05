◇交流戦巨人8―2ロッテ（2026年6月5日東京D）巨人の中山礼都外野手（24）が5日のロッテ戦（東京D）でプロ6年目にして初となる1試合5打点をマーク。貯金を今季最多タイ6に戻すチームの4連勝に大きく貢献した。「8番・右翼」に入って先発出場。0―0で迎えた5回、1死一、三塁の場面で左翼フェンスぎりぎりまで飛ばす犠飛を放って待望の先制点を奪うと、6回には満塁の走者を一掃する左中間フェンス直撃の3点適時二塁打。8回