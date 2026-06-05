日本航空とＮＴＴドコモは５日、日航の通信サービス「ＪＡＬモバイル」でドコモの割安な料金プラン「ａｈａｍｏ（アハモ）」を利用できるようになると発表した。今月２５日に開始し、マイルがたまりやすいなどの特典を受けられる。月額２９７０円でアハモと同じデータ通信量３０ギガ・バイトを使える。５分以内の国内通話が無料になるほか、追加料金不要で海外でもデータ通信が利用できる。毎月の利用でマイルがたまる。日航