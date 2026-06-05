グラビアアイドルで野球女子の暫（しばし、27）が5日までに、自身のインスタグラムを更新。水着ショットを投稿した。「許可をいただいて室内練習場で撮影してきました」と明かし、胸元がU字に露出されたデザインの紺色ワンピース水着姿でバットを手にしたショットを公開した。「良いお写真たくさん撮れたので早めに見てもらえるように頑張ります！頑張れ私…」と今後もアップすることを予告した。さらに別の投稿では「ライオンの気