お笑いタレントの鳥居みゆきの父・鳥居満廣さんが、5月28日に亡くなったことを5日、所属するサンミュージックプロダクションが発表した。77歳。発表では「弊社所属タレント鳥居みゆきのご尊父鳥居満廣様が令和8年5月28日（木）享年77歳にて永眠されました」と報告。「心よりお悔やみ申し上げますとともに謹んでお知らせ申し上げます。葬儀は親族のみで執り行われましたこと併せてご報告申し上げます」とした。