阪神は５日の楽天戦（甲子園）に８―１で快勝し、連敗は「３」でストップ。首位・ヤクルトに０・５ゲーム差まで詰め寄った。佐藤輝明内野手（２７）が重苦しい空気を振り払う一打を放った。４回まで相手先発・岸にわずか１安打に抑えられたが、５回に奮起した。先頭の投手・高橋が出塁すると、森下が死球を受けて二死一、二塁。好機で打席を迎えた虎の主砲はカウント３―１から１２４キロのチェンジアップを捉えた。打球は右