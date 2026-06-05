巨人が５日のロッテ戦（東京ドーム）に８―２で快勝し今季２度目の４連勝。先発・井上温大投手（２５）が９回２失点と自身初の完投で５勝目（４敗）を挙げた。投打で圧倒した。先発の井上は初回からストライク先行でテンポよく快投を続け、５回まで完全投球。６回の先頭・寺地にこの日初めての安打となる右前打を放たれたものの、後続を冷静に打ち取って無失点とした。打線も５回に中山の犠飛で先制、６回には打者一巡の猛攻