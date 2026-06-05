新日本プロレス５日の高崎大会で、ＩＷＧＰヘビー級王者カラム・ニューマン（２３）が辻陽太（３２）との前哨戦を制した。「ＮＥＷＪＡＰＡＮＣＵＰ」覇者のカラムは、４月両国大会で辻を撃破し団体最高峰王座の最年少戴冠記録を更新。上半期の総決算となる１４日大阪城ホール大会では、前王者のリベンジマッチを受けて立つ。この日の大会ではフランシスコ・アキラ＆ジェイコブ・オースティン・ヤング＆ゼイン・ジェイと組ん