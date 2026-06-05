ボートレース大村の「ミッドナイトボートレースｉｎ大村３」が６日に開幕する。高岡竜也（３２＝山口）がエンジン抽選で手にしたのは６９号機。前回の気配は伸びがもうひとつだった。ただ、この日の特訓後、高岡が「ペラはがっつり叩いた。全部が普通な感じ。下がることはなかった。起こしも違和感なかった」と話したように前検としては合格点の動き。「ここから煮詰めていく」と上積みを図る。２０２６年後期適用勝率６