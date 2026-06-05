◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ヤクルト１―３日本ハム＝延長１１回（５日・神宮）自分のピッチングはできた。ヤクルト・山野太一投手はプロ６年目で自身最長となる９回を投げ、レイエスに許したソロの１点だけに抑えたが、８勝目はならず。「粘り強く自分のピッチングがしっかりできていたと思います」と振り返った。１５０キロ超の速球にスライダーがさえて被安打３、１四球、７奪三振。「長いイニングだったんですけど