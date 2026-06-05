中日は５日の西武戦（バンテリン）に１―０でサヨナラ勝ち。連敗を５でストップして交流戦を５勝５敗のタイに戻した。試合は中日・柳、西武・高橋光、両先発の投手戦。中日は３回に一死満塁としたものの福永が三ゴロ、村松が中飛に倒れてチャンスをものにすることができなかった。試合は０―０のまま９回に突入。９回表を守護神・松山が０に抑えるとその裏、中日は二死一、二塁のチャンスで代打・阿部寿樹内野手（３６）が高