◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ８―３ソフトバンク（５日・横浜）ＤｅＮＡのヒュンメル外野手が今季４号となる２ランを放ち勝利に貢献した。５ー１と４点リードの５回１死一塁。大関５球目の１３７キロを左翼席に運ぶ４号２ラン。５月２日のヤクルト戦（神宮）以来の約１か月ぶりの１発に「本当に最高に１日になりました。チームに貢献する一打を打てたことを本当に嬉しく思っています」笑顔がはじけていた。ス