ヤクルト・山野太一投手（２７）が５日の日本ハム戦（神宮）に先発し、９回１００球を投げて３安打１失点の快投。打線の援護があと一歩及ばず勝ち負けはつかなかったものの、プロ初めて９回までマウンドを守り切り、確かな手応えをつかんだ。９回二死、カウント２―１から４番・万波に投じた１００球目、バットは空を切った。その瞬間、山野は力強く拳を振り上げて雄叫びをあげた。立ち上がりから安定感が光った。初回、２回