タレントの藤本美貴が、夫でお笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春の手料理を公開した。５日に自身のインスタグラムを更新し、「イベント終わって帰ったら夜ご飯待っててくれました」と食卓をアップ。「旦那さんが夜ご飯作ってくれてた私の大好きなカルパッチョまである！！！笑確実にクオリティ上げてます！笑最高ありがとう」とつづり、テーブルにはサーモンと鯛のカルパッチョ、カプレーゼ、焼き魚、煮込み料理、豆腐