◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ヤクルト１―３日本ハム＝延長１１回（５日・神宮）今季３度目の延長戦をものにできなかった。１―１の１１回、守護神のキハダを投入したが先頭の水野に右越えソロを被弾。勝ち越されると、代わった小沢が万波に左前適時打を許してリードを広げられ、その裏の反撃も及ばなかった。池山監督はキハダの来日初被弾に「一発食らうこともこれからあると思うので、これから日本の野球を覚えてもらっ