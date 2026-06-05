ドル円のピボットは１５９．９６円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:48現在） ドル円 現値160.02高値160.04安値159.83 160.31ハイブレイク 160.17抵抗2 160.10抵抗1 159.96ピボット 159.89支持1 159.75支持2 159.68ローブレイク ユーロ円 現値185.70高値186.21安値185.69 186.56ハイブレイク 186.39抵抗2 186.04抵抗1 185.87ピボット 185.52支持1