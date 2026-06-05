きょうの為替市場、先ほど発表の５月の米雇用統計を受けてドル高の反応が見られている。ドル円も１５９円台から一時１６０．２５円付近まで上昇。ただ、突如売りが出て１５９．７５円まで急速に下げたものの直ぐに１６０円台に戻す展開。介入かどうかは不明。 米雇用統計は非農業部門雇用者数（ＮＦＰ）が１７．２万人増と予想を大きく上回り、前回分も上方修正された。３、４月に続く労働市場の基調の強さが証明され、２月