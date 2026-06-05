オリックスと引き分け、肩を落として引き揚げる広島・新井監督（中央）＝マツダ延長十二回の末、引き分けた。オリックスは1―2の九回に森浦を攻め立て、西川の犠飛で同点。十回は相手の好返球で勝ち越しを阻まれた。七回に2得点と逆転した広島は逃げ切りに失敗。十一回のサヨナラ機も生かせなかった。