【J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(37-38位決定戦)第2戦】(メグスタ)讃岐 0-0(PK3-5)長野<退場>[讃]上野輝人(83分)<警告>[讃]岡英輝(6分)、上野輝人2(43分、83分)、林田魁斗(90分+2)[長]酒井崇一(90分+1)、吉田桂介(97分)主審:中井敏博